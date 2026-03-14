BACOLI/ Due kg e mezzo di droga trovati sulla spiaggia di Miliscola

BACOLI/MONTE DI PROCIDA – Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Particolare attenzione per le zone di Bacoli e Monte di Procida, dove nell’ambito della movida sono state identificate 77 persone e controllati 50 veicoli. 5 le sanzioni al cds per un ammontare di 1500 euro.

LA DROGA – Due le persone denunciate che dovranno rispondere di contraffazione perché trovati in possesso di banconote false. Una dei due è stata denunciata anche perché irregolare sul territorio. Durante i controlli i carabinieri hanno sequestrato sul litorale di Bacoli, sulla spiaggia libera di via Miliscola, una busta contenete 2 chili e 380 grammi di hashish già suddiviso in 20 panetti.