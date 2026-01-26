BACOLI/ Centinaia di famiglie senza internet da due giorni: disservizi sulla rete Vodafone

BACOLI – Sono centinaia le persone coinvolte nel guasto che sta interessando, a macchia di leopardo, le linea internet nel territorio comunale. Da Miseno a Cappella, da Miliscola a Fusaro: centinaia di famiglie, da due giorni, sono rimaste scollegate. Non solo abitazioni private, ma anche attività commerciali sono state colpite dal guasto nel weekend scorso. Fuori uso anche alcuni bancomat. Tutte le utenze e i fili dipendono dalla Tim, e tra gli utenti ci sono soprattutto abbonati alla telefonia fissa di Vodafone o di altre compagnie. Sembrerebbero, infatti, che i disagi maggiori siano ai clienti della Vodafone. Disservizi che sarebbero riconducibili a due guasti sulla rete Fibercop. I malfunzionamenti stanno provocando disagi solo alle connessioni di rete fissa. I tecnici sono attualmente impegnati negli interventi necessari per il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile.