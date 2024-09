BACOLI/ Autonomia differenziata, maggioranza e opposizione compatti: sì al Referendum per l’abrogazione della legge

BACOLI – Autonomia differenziata, nessuno scontro in aula. Nella città di Bacoli maggioranza e opposizione hanno votato compatti a favore del Referendum. Ben 14 i voti che puntano all’abrogazione della legge. I firmatari che hanno proposto la mozione contro la legge sull’Autonomia Differenziata sono: Salvatore Illiano, capogruppo di Unità – Alleanza Verdi e Sinistra; Valentina Scamardella e Ciro Mancino per il Partito Democratico; Vittorio Ambrosino, Carmela Anzalone, Antonio Sepe, Rosaria Di Meo, Alessandro Scamardella, Francesca Di Meo ed Antonio Della Ragione per Freebacoli; Ermanno Schiano, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali per la coalizione di centrodestra e civiche; Luigi Illiano, capogruppo per la lista “Prima Bacoli”; Gianluca Schiano, capogruppo di Forza Italia; il consigliere di Fratelli d’Italia, Luigi Della Ragione, che ha proposto e votato a favore di emendamenti che evidenziano le carenze dell’attuale legge sull’Autonomia Differenziata. In prima linea, inoltre, anche 1500 cittadini bacolesi che sono scesi in piazza per firmare a favore del Referendum.