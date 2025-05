BACOLI/ Automezzi sulle dune e del taglio canneto: la Forestale sanziona la Flegrea Lavoro

BACOLI – I carabinieri del Corpo Forestale hanno disposto l’intensificazione dei controlli a tutela dei sistemi dunali e delle aree lacuali, soprattutto nei pressi della spiaggia romana e del lago Fusaro. I principali illeciti riscontrati sul litorale “romano” di Bacoli, sono costituiti dal transito non autorizzato con autoveicoli sulle dune. Si tratta di violazioni particolarmente dannose, infatti l’azione meccanica degli pneumatici destabilizza le dune e danneggia la relativa flora, la cui permanenza è fondamentale per la stabilità del fragile ecosistema. E a pagarne le spese di questa attività di controllo è persino la Flegrea Lavoro.

LE SANZIONI – Le attività di controllo, a tutela della vegetazione erbacea o arbustiva degli ambienti costieri e lagunari, si sono scontrate con le attività della partecipata comunale che è stata sanzionata dal Corpo Forestale perchè procedeva con gli automezzi sulle dune. Ma non solo. I militari della Forestale avrebbero rilevato all’Amministratore Unico della Flegrea Lavoro, Valentina Sanfelice, un presunto taglio non consentito del canneto situato nei pressi del lago Fusaro. Sull’episodio vorrebbero vederci chiaro anche alcuni alcuni consiglieri di minoranza, i quali avrebbero chiesto un accesso agli atti per verificare le attività della Flegrea Lavoro contestate dalla Guardia Forestale.