BACOLI/ Amianto sulla spiaggia di Marina Grande, bagnanti chiedono la rimozione immediata – LE FOTO

BACOLI – L’ultimo maltempo dell’8 luglio scorso ha lasciato le scorie sulla spiaggia di Marina Grande. All’indomani del nubifragio sull’arenile a due passi dal costone di Cento Camerelle sono stati ritrovati, oltre ai rifiuti di cui ci si è disfatti abusivamente, scarti di amianto. Subito partirono le segnalazioni al Comune e, dopo qualche giorno, arrivò una ditta specializzata a coprire le tegole d’amianto, probabilmente provenienti dalla scarpata limitrofa. Sono passati venti giorni e quelle scorie di amianto sono ancora lì, a pochissimi centimetri dai bambini che giocano la sabbia.

IL PERICOLO – L’amianto, chiamato anche asbesto, come ci spiega il Ministero della Salute, è molto pericoloso per l’uomo, soprattutto se è allo stato friabile. Le fibre rilasciate, infatti, sono facilmente inalabili e si depositano così all’interno degli organi delle vie aeree, provocando l’infiammazione. Questa, a sua volta, può causare l’insorgere di tumori e malattie asbesto correlate, come il mesotelioma. Gli effetti cancerogeni dei minerali di asbesto si confermano anche nell’ultima monografia dello IARC. Rimuovere al più presto questi detriti ed effettuare una seria bonifica dell’area è ciò che chiedono bagnanti e residenti.