BACOLI – Sarà posizionata a Miliscola la pensilina autobus di colore rosso in ricordo di tutte le donne vittime di violenza. A darne l’annuncio è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: «Sono quasi pronte le nuove pensiline alle fermate degli autobus nella nostra città. Una sarà di colore rosso in ricordo di tutte le donne vittime di violenza. Ne saranno quindici, posizionate in ogni frazione del paese. Bacoli non ne aveva mai avute. È un atto di civiltà che dobbiamo ai pendolari, ed ai cittadini tutti. Nulla di straordinario ma un graduale ripristino della normalità. Dobbiamo ancora fare tanto, soprattutto sul fronte del trasporto pubblico».