Avocado Hawaiian Pokeria di Pozzuoli sbarca al Comicon: tre pokè ispirati al mondo pop

POZZUOLI – Nel cuore di Pozzuoli, tra mare e tradizione, c’è un luogo che profuma d’oceano e creatività: Avocado Hawaiian Pokeria. E ora questo piccolo angolo di Hawaii è pronto a conquistare anche il mondo del fumetto e della cultura pop. In occasione del Napoli Comicon, Avocado porterà tre pokè esclusivi, pensati per unire gusto e immaginazione: Avengers Assem-Bowl, Pokè

Chocobo-WL, Pokè Gum Gum Pokè. Tre creazioni originali che celebrano universi iconici, trasformandoli in esperienze culinarie uniche.

LA VISIONE – Dietro Avocado Hawaiian Pokeria c’è la visione di Gianluca Massimino, giovane imprenditore che ha trasformato 30 metri quadri in un viaggio tra sapori e culture. Qui il pokè non è solo un piatto, ma un racconto. A partire da una curiosità: si dice il pokè, non la pokè. Il termine deriva dal verbo hawaiano poh-kay, che significa “tagliare a cubetti”, proprio come gli ingredienti che compongono ogni bowl. Il menù? Un’esplosione di possibilità: oltre 9.000 combinazioni, destinate a crescere con la stagione estiva. Non esistono due pokè uguali.

IL BRAND – Da Avocado si va oltre il classico salmone: spazio a pulled pork, frutta fresca, ingredienti stagionali e contaminazioni continue. Un esempio? Le novità in arrivo dedicate a Capri, tra bao e pokè che uniscono Hawaii e Mediterraneo. Dopo aver partecipato lo scorso weekend al Liberty Market di Napoli — uno dei mercatini più vivaci tra vintage, artigianato e street food — Avocado continua il suo percorso tra eventi e nuove esperienze. Non solo: il brand offre anche servizi di catering, portando il suo stile in eventi privati e aziendali. “Non avrei mai fatto nulla senza la mia squadra” racconta Gianluca Massimino. “Sono il cuore pulsante del progetto.”