«Assassini dell’ambiente scatenati: ancora rifiuti abbandonati tra Pozzuoli e Bacoli»

POZZUOLI/BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Dopo un relativo periodo di “tregua”, vi segnalo che i soliti “assassini” dell’ambiente, perchè non saprei come meglio definire chi “uccide” il proprio territorio, hanno ricominciato ad abbandonare rifiuti di vario genere, tipo pneumatici, bidoni di pittura etc.., in via Scalandrone e non solo. Mi auguro possiate intervenire risolvendo il problema definitivamente con l’installazione di telecamere, come è stato già fatto altrove.» (Giuseppe F.)

LE FOTO