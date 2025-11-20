Arsenale in un box auto, il sequestro nasce dopo un banale controllo in un bar

MUGNANO – Un controllo di routine in un bar si è trasformato in un sequestro di armi clandestine. Accade in serata nel comune di Mugnano. Tra i vari locali da ispezionare nella check-list dei carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli anche un bar in via Chiesa. L’atmosfera all’interno si tende appena le prime uniformi varcano la soglia. Due giovani in particolare sembrano insofferenti alle richieste dei militari. Il primo ha 18 anni e dalle sue tasche sembra sporgere qualcosa. È il caricatore di una pistola, pieno di proiettili. Il 18enne finisce subito per essere ammanettato. L’altro nasconde nulla addosso. Dopo aver perquisito il veicolo del 18enne e sequestrato un passamontagna e una chiave contenente una lama di coltello, le pattuglie si spostano nella sua abitazione. Nel suo box auto salteranno fuori 3 fucili semi automatici da caccia a canna liscia. Tutti calibro 12, pronti a sparare e provento di un furto denunciato lo scorso ottobre a Foggia. Il 18enne, incensurato, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e ricettazione. È ora in carcere.