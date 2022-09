AREA FLEGREA – A breve sarà pubblicato sul sito dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e sul portale della Regione Campania il bando per la selezione di 25 aspiranti Guide Vulcanologiche, figura professionale altamente qualificata, riconosciuta dalla L. n. 6/1989 e dalla Regione Campania, provvista di cognizioni tecniche, scientifiche e comunicative tali da operare nelle aree vulcaniche della Campania. Il percorso formativo-abilitativo di “Guida Vulcanologica”, autorizzato con Delibera di Giunta Regionale Campania n.297 del 14.06.2022, avrà la durata di 610 ore, cui seguirà esame abilitativo alla professione rilasciato della Regione Campania.

IL CORSO – Tale corso si svolgerà in collaborazione tra il Collegio Regionale delle Guide Vulcanologiche della Campania e l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, quest’ultimo chiamato a fornire il proprio contributo in termini sia scientifici sia organizzativi affinché i Campi Flegrei, nome che deriva dal greco fleguros, ossia “Campi Ardenti”, possano essere spiegati ai turisti in visita alle nostre terre attraverso una chiave di lettura improntata principalmente su tale affascinante fenomeno geologico. «Le opportunità di lavoro in questo territorio multiforme e dalle cento sfaccettature sono tante» precisa il Presidente dell’Ente Parco Francesco Maisto. «Il vulcanesimo attivo caratterizza tutta una vastissima area che va da Napoli a Cuma, estendendosi sul mare fino ad assorbire le isole di Ischia, Procida e Vivara, e le richieste di visite specialistiche sono costante in aumento. Fornire un servizio specifico d’alta qualità contribuirà ad innanzare il livello dell’offerta di una regione che ha insite tutte le potenzialità per affermarsi ai vertici del turismo mondiale.»