POZZUOLI – A partire da lunedì 1 marzo entreranno in funzione, in fase di pre-esercizio, i nuovi varchi elettronici dell’Area pedonale del Centro Storico (settore verde), che riguarda l’ambito di piazza della Repubblica e strade circostanti, compreso via Cavour dove saranno aboliti gli stalli di sosta. Il divieto di accesso sarà valido 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, compreso i festivi. I sei impianti di rilevazione automatici sono stati posizionati in corrispondenza dell’incrocio tra corso della Repubblica e via De Fraia; dell’intersezione tra il ramo secondario di corso della Repubblica, l’uscita dal tunnel Tranvai e l’ingresso di via Cavour; dell’incrocio tra corso della Repubblica e via Scialoia; della confluenza di via Santilli sul lungomare Colombo; dello sbocco di via Caldaie sul lungomare Colombo; e della confluenza di via Cosenza su via Cesare Battisti.

LA DURATA – La fase di pre-esercizio si concluderà alle ore 24 del 6 aprile 2021. Fino a quella data, secondo le indicazioni del Ministero dei Trasporti, gli accessi saranno tenuti sotto il controllo diretto della Polizia Municipale che, in questa fase provvederà al presidio dei varchi nell’intesa che “eventuali violazioni alla disciplina di accesso dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente ai varchi”. Le operazioni di carico e scarico merci saranno consentite esclusivamente attraverso i varchi di Corso della Repubblica-Via G. De Fraia, Via Cavour altezza Piazzale 2 Marzo e Via Scialoia, nelle fasce orarie comprese tra le ore 6 e le 9:30 e tra le 14:30 e le 16:30 dei giorni dal lunedì al sabato, purché non ricadenti in festività infrasettimanali.