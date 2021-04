AREA FLEGREA – 300 giovani medici saranno convocati a partire dal prossimo martedì dall’ASL Napoli 2 Nord per dare una spinta determinante alla campagna di vaccinazione sul territorio dell’Azienda Sanitaria. Si tratta di giovani laureati che stanno frequentando i corsi di specializzazione presso le università italiane e hanno aderito al bando della Regione Campania per partecipare alla più grande campagna di vaccinazione di massa mai effettuata nella storia. Nell’ASL Napoli 2 Nord questo passaggio storico della nostra sanità già vede come protagonisti di prima linea i giovani medici delle Unità Speciali per il COVID19, impegnati nei centri vaccinali, a casa dei pazienti positivi, presso i “Caselli Tampone”. Per garantire le attività di questo reclutamento straordinario il personale amministrativo dell’ufficio risorse umane dell’ASL lavorerà anche nei giorni festivi. ​

LA SVOLTA – Dice Antonio d’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2 Nord: “Siamo alla vigilia di un momento di svolta nella gestione della pandemia, stiamo per attivare nuovi hub per le vaccinazioni e prevediamo di avere scorte di vaccini utili a garantire la vaccinazione di massa. Questa è la strada per uscire dalla pandemia, ma per procedere abbiamo bisogno di risorse straordinarie e qualificate. I giovani medici possono aiutarci, garantendo professionalità ed entusiasmo. Da collega medico mi appello ai 300 professionisti che saranno convocati nei nostri uffici a partire da martedì: in nome della nostra comune scelta di diventare medici, rispondete al bisogno di salute che sale dai nostri territori, raccogliete la sfida, diventando vaccinatori.”