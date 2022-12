Aperitivo del 24 alla Darsena: torna la tradizione a Pozzuoli «Sarà uno spettacolo senza precedenti»

POZZUOLI – Torna dopo due anni il tradizionale aperitivo della vigilia di Natale alla Darsena di Pozzuoli. Quest’anno l’evento – tra i più in voga della Campania – rientra nell’ambito della kermesse “Pozzuoli S’Move Festival” organizzata da Orsolina, Liquid, Abbascio ù Mare, Il Gozzetto, Magazè, Pizzeria Capuano e Dolci Momenti. Dalle 12 alle 19 la zona si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto dove si esibiranno i dj Alex Colle, Genny Testa, Alfio Pienne e D8 accompagnati dalla voce di Veronica Simioli e da Andrea Bianco al violino. Suggestivo sarà lo scenario con la consolle che verrà montata al centro della scogliera, mentre un angolo bar sarà allestito davanti alla Chiesa della Madonna Assunta. Prevista anche un’area food.

I PROTAGONISTI – «Dopo due anni torna la tradizione e soprattutto ripartiamo tutti insieme con un’unica voce, puntando sulla qualità e offrendo gli stessi prodotti agli stessi prezzi» spiega Marco Marotta, uno dei commercianti organizzatori dell’evento. «Voglio regalare sorrisi attraverso la musica, raggiungendo tutti. Sarà un percorso musicale variegato, non sarà il solito Dj set ma un qualcosa di più popolare ed eterogeneo” ha aggiunto invece il dj Alex Colle, uno dei protagonisti dell’evento.

NAVETTE E PARCHEGGI – Previsto anche un imponente servizio di ordine pubblico in tutta la zona. Inoltre per rendere più agevoli gli spostamenti ed evitare ingorghi resteranno aperti senza limiti di orario i parcheggi di via Fasano, Olivetti, via Pergolesi, Mercato Ortofrutticolo, Mercato Ittico, Via Vigna e Molo Caligoliano con una serie di navette per gli spostamenti (fino alle 19). Attese almeno 10mila persone, numero raggiunto durante la festa dell’Immacolata con l’esibizione di Clementino.