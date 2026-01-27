Close
In Evidenza Pozzuoli

Anziano colto da malore salvato da quattro poliziotti del commissariato di Pozzuoli

Anziano colto da malore salvato da quattro poliziotti del commissariato di Pozzuoli
diGennaro Del Giudice
  • Pubblicato27 Gennaio 2026

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Pozzuoli dove un anziano, colto da un malore, è stato salvato grazie al provvidenziale intervento da parte di quattro poliziotti. L’episodio è avvenuto nella villa comunale dove l’uomo, intorno alle 12:30, è stato notato dagli agenti in stato cianotico. Dopo aver perso i sensi, è stato immediatamente soccorso dai quattro (tre uomini e una donna) che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. I poliziotti – tutti in servizio presso il commissariato di Pozzuoli – si sono alternati nel praticare la manovra di primo soccorso, nell’attesa dell’arrivo sul posto da parte dei sanitari del 118. Dopo aver ripreso conoscenza l’anziano, un 77enne di Monterusciello, è stato poi trasferito in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Da quanto emerso, l’uomo risulta affetto da una patologia cardiaca ed è portatore di un dispositivo medico di monitoraggio cardiaco. Al termine delle operazioni, quando l’anziano ha ripreso conoscenza, si è levato un applauso dei passanti che hanno assistito alla scena.

Articolo precedente

Articolo successivo