Anziano colto da malore salvato da quattro poliziotti del commissariato di Pozzuoli

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Pozzuoli dove un anziano, colto da un malore, è stato salvato grazie al provvidenziale intervento da parte di quattro poliziotti. L’episodio è avvenuto nella villa comunale dove l’uomo, intorno alle 12:30, è stato notato dagli agenti in stato cianotico. Dopo aver perso i sensi, è stato immediatamente soccorso dai quattro (tre uomini e una donna) che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. I poliziotti – tutti in servizio presso il commissariato di Pozzuoli – si sono alternati nel praticare la manovra di primo soccorso, nell’attesa dell’arrivo sul posto da parte dei sanitari del 118. Dopo aver ripreso conoscenza l’anziano, un 77enne di Monterusciello, è stato poi trasferito in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Da quanto emerso, l’uomo risulta affetto da una patologia cardiaca ed è portatore di un dispositivo medico di monitoraggio cardiaco. Al termine delle operazioni, quando l’anziano ha ripreso conoscenza, si è levato un applauso dei passanti che hanno assistito alla scena.