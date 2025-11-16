Anziano cade in mare a Torregaveta: il coraggio di un giovane evita la tragedia

MONTE DI PROCIDA – Un attimo, un rumore improvviso, un uomo che scompare tra le onde. È accaduto ieri pomeriggio al pontile di Torregaveta, dove un anziano residente a Giugliano in Campania è caduto accidentalmente in mare, venendo subito trascinato dalla corrente e trovandosi nell’impossibilità di risalire autonomamente sulla banchina. Una scena che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per il sangue freddo e la prontezza di Dario Del Monte, giovane residente del posto, il cui gesto ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

IL CORAGGIO – Dal Monte, che si trovava poco distante, ha immediatamente compreso la gravità della situazione: l’uomo annaspava, incapace di aggrapparsi agli scogli levigati dall’acqua e dai venti. Senza esitare, Dario ha afferrato una corda messa a disposizione da un vicino ristorante e l’ha lanciata verso l’anziano, guidandolo con voce ferma mentre la corrente lo spingeva continuamente verso il largo. Un intervento rapido, istintivo e rischioso, che Dario ha portato avanti con una determinazione ammirevole.

IL SALVATAGGIO – Con uno sforzo estremo, il giovane è riuscito a trascinare l’uomo verso un punto sicuro, tirandolo fino alla riva tra le urla di sollievo dei presenti. Bagnato e tremante, l’anziano è stato poi accolto all’interno del ristorante La Fontanina, dove ha ricevuto i primi soccorsi . Nonostante lo spavento e il pericolo corso, le sue condizioni si sono rivelate buone: nessuna ferita, nessun danno fisico evidente, solo la comprensibile agitazione dopo un incidente che avrebbe potuto avere ben altro epilogo. Ripresosi grazie all’assistenza immediata, il signore è riuscito addirittura a rimettersi alla guida e a fare ritorno a casa, profondamente riconoscente per l’aiuto ricevuto.