POZZUOLI – Altri due casi di coronavirus tra gli studenti di Pozzuoli. Nei giorni scorsi un alunno del plesso “Borsellino” è risultato positivo e, in via precauzionale, sia i compagni di classe che tre docenti non sono entrati a scuola questa mattina. Predisposto già la scorsa settimana un ulteriore intervento di igienizzazione e sanificazione dell’istituto. A partire da oggi è stata attivata la didattica a distanza per la classe in cui è stato registrato il caso di covid. Situazione analoga per l’istituto comprensivo “2 De Amicis-Diaz” di Monterusciello dove un’alunna di scuola secondaria è risultata positiva. L’Asl ha subito attivato il contact tracing e ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per tutti gli alunni fino al giorno 11 febbraio.