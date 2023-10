Altra scossa di terremoto a Pozzuoli, alunni nei cortili delle scuole

POZZUOLI – Trema la terra a Pozzuoli. Alle 10:46 del mattino sono in tanti a sentire il boato e la scossa di magnitudo 2.6. L’evento, registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, è stato avvertito infatti anche a Fuorigrotta, a Soccavo, a Quarto e in altri comuni limitrofi. Attivati i protocolli di sicurezza nelle scuole: gli studenti, guidati dagli insegnanti, sono stati portati nei cortili in attesa di far rientro in aula.

PARLA IL SINDACO – «L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato da pochi minuti che è in corso nuovamente una sequenza di eventi sismici. Ci sono state due scosse a distanza di pochi minuti, una da magnitudo 1.7 e una da magnitudo 2.6, entrambe avvertite dalla popolazione. Ci siamo subito messi in contatto con le scuole che hanno attivato i piani di sicurezza, i bambini sono al sicuro nei vari cortili, attendono di poter rientrare in classe. Invito i genitori a mantenere la calma, se ci saranno aggiornamenti importanti ve lo comunicheremo tempestivamente». Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, tenta di tranquillizzare i suoi concittadini.