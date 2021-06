AREA FLEGREA – Per la prima volta non si registrano casi in tutta l’area flegrea. Gli oltre centocinquanta tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore a Pozzuoli, Bacoli, Quarto, e Monte di Procida hanno dato tutti esito negativo. I dati -diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania- sono aggiornati alle 23.59 di domenica 6 giugno 2021. In tutta la regione i positivi del giorno sono 177 (di cui 146 asintomatici e 31 sintomatici) su 3.406 tamponi analizzati.