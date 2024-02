Alla Phlegraea SocialBookBar di Pozzuoli la presentazione del libro “Non tele ma archi: Maria Puteolana”

POZZUOLI – Venerdì 16 febbraio, alle ore 18.30, a Pozzuoli, nella libreria/biblioteca Phlegraea SocialBookBar (Piazza della Repubblica 114-116), si terrà la presentazione del libro “Non tele ma archi: Maria Puteolana” per Giammarino Editore. Il pamphlet, dedicato alla figura femminile di Maria Puteolana, è un’avventura di parole, poesie, riflessioni e immagini raccolte sul coraggio e il valore della donna flegrea. «Penso che raccontare di Maria oggi nel suo luogo natìo – spiega l’autrice – sia importante perché troppo spesso sottovalutata. È stato emozionante liberarla dal suo essere una leggenda e portare alla luce la sua storia di coraggio, di amore per la propria terra, di sfrontata libertà in una società patriarcale». Con l’autrice Veronica Grossi saranno presenti l’editore Gino Giammarino, Gabriella Diliberto, giornalista e addetto stampa e Manuela Barbato, giornalista e direttrice artistica per la danza del Teatro Bellini di Napoli. Interverranno, inoltre, con momenti di spettacolo l’attrice Anna Moriello, l’artista Marta Carbone Painter Singer, anche autrice della copertina del libro e la musicista Minni Carbone.