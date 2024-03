Alcol a minorenni: chiuso bar per 5 giorni

NAPOLI – Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori- Nucleo di Polizia Giudiziaria di Napoli, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Girolamo Giusso. In particolare, nella serata dello scorso 2 dicembre, gli agenti della Polizia Locale avevano notato due ragazzi, classe 2007, che stavano acquistando bevande alcoliche, senza che l’esercente commerciale chiedesse loro un documento di riconoscimento nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. Gli operatori, pertanto, avevano identificato e sanzionato amministrativamente il titolare della suddetta attività per aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 18. Il provvedimento, eseguito nella scorsa serata, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.