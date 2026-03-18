Al Petronio di Pozzuoli convegno sul benessere della terza età

POZZUOLI – Venerdì 20 marzo, alle ore 10.30, presso l’Istituto Alberghiero “Lucio Petronio” di Pozzuoli, si terrà un importante convegno dedicato al tema del benessere della terza età, inteso come occasione di riflessione e confronto su una delle grandi sfide del nostro tempo: la longevità. L’incontro sarà un momento di approfondimento sui temi della prevenzione, delle politiche della sanità territoriale e della inclusione sociale, aspetti oggi sempre più centrali per garantire qualità della vita, dignità e partecipazione attiva alle persone anziane.

Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi del Dirigente scolastico Filippo Monaco che accoglierà relatori e partecipanti sottolineando il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi di qualificati esperti e rappresentanti delle istituzioni: il dottor Girolamo Sibilio, cardiologo, che offrirà un contributo sul tema della salute e della prevenzione cardiovascolare; il professor Ettore Griffo, specialista della nutrizione, che approfondirà il ruolo di una corretta alimentazione nel percorso di invecchiamento sano; il professor Geremia Di Costanzo, esperto di attività motoria, che illustrerà l’importanza del movimento per il benessere fisico e psicologico nella terza età. Porteranno inoltre il loro autorevole contributo la Dirigente generale dell’ASL Napoli 2 Nord Monica Vanni, con una riflessione sulle prospettive e sulle strategie della sanità territoriale e il Vescovo della Diocesi di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano che offrirà un messaggio di attenzione alla persona, alla fragilità e al valore della comunità come luogo di accoglienza e solidarietà. L’iniziativa si propone come un’importante occasione di dialogo tra scuola, sanità, Chiesa e territorio, con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura dell’invecchiamento, fondata non solo sulla cura, ma anche sulla prevenzione, sulla partecipazione e sulla valorizzazione della persona anziana.