BACOLI – Al Comune di Bacoli nasce lo “Sportello del Contribuente”. Una piattaforma online attraverso cui ogni singolo cittadino di Bacoli può accedere ai servizi dell’ufficio tributi, controllare la propria situazione contributiva ed effettuare i pagamenti comodamente da casa, con un clic, facilmente. Basta collegarsi al sito www.comune.bacoli.na.it, scrollare verso il basso e sulla colonna di destra tra le varie icone ci saranno anche quelle dello “Sportello del Contribuente” e del “PagoPA”. Oppure, basta cliccare sul seguente link https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=A535. Attraverso il portale “LinkMate”, il settore informatizzazione del Comune di Bacoli ha istituito uno sportello telematico che permette a tutti i cittadini di accedere ad una serie di servizi in maniera comoda, rapida e a costo zero. Ogni contribuente potrà verificare la propria situazione pagamenti, effettuare versamenti, richiedere informazioni e tanto altro comodamente da tutti i dispositivi, PC, tablet o smartphone. device. L’ufficio tributi del comune non era mai stato così a portata di mano. Anzi: di dita.

POTENZIATO IL SERVIZIO PAGOPA – Oltre all’innovativo Sportello del Contribuente, c’è il servizio PagoPA, il nuovo sportello telematico del Comune di Bacoli dedicato ai pagamenti relativi ai servizi della Pubblica Amministrazione. Attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, con PagoPA, è possibile scegliere se pagare direttamente con carta o stampare un avviso di pagamento che potrà essere saldato presso uno degli operatori che aderiscono all’iniziativa. Oltre a poter scaricare in ogni momento la ricevuta per eventuali detrazioni fiscali. «Niente code agli sportelli, niente appuntamenti con gli uffici: con Linkmate hai tutte le informazioni che vuoi, dove vuoi, quando vuoi – sostiene con soddisfazione l’assessore all’informatizzazione ed ai tributi Rosaria Di Meo – E con PagoPA eviti le file e puoi pagare in modo facile e veloce. Insomma, con lo Sportello del Contribuente e con il miglioramento del servizio PagoPA, il Comune di Bacoli, finalmente, fa un passo in avanti verso l’informatizzazione dei servizi legati ai tributi locali».