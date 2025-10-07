Aggredisce automobilista dopo un sorpasso in Tangenziale: denunciato 34enne

AGNANO – La Polizia di Stato ha denunciato un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni personali. In particolare, nei giorni scorsi, un automobilista della provincia di Potenza, in transito con la famiglia per accompagnare la figlia all’università di Monte Sant’Angelo, era stato improvvisamente aggredito a seguito di una discussione per motivi di viabilità lungo la Tangenziale di Napoli. Nello specifico, a causa dell’intenso traffico veicolare, l’uomo era stato costretto a rallentare nei pressi di uno svincolo ed aveva segnalato con il clacson una manovra pericolosa da parte di un altro veicolo che si era immesso bruscamente nella sua corsia. Il 34enne, conducente dell’altra auto, incurante della ripresa del traffico, era sceso dal mezzo, aveva raggiunto l’altro guidatore e, dopo aver aperto la portiera, lo aveva colpito ripetutamente al volto, scaraventandolo infine sull’asfalto, per poi allontanarsi. In quei frangenti, la figlia della vittima era riuscita a fotografare la targa del veicolo dell’autore dell’aggressione. Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti, gli agenti dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore che è stato poi denunciato.