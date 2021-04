POZZUOLI – Condanna nei confronti della società della Puteolana, che ha negato gli accrediti ai giornalisti, è arrivata anche dall’associazione della “Stampa Campana-Giornalisti Flegrei” che con una nota ha stigmatizzato l’atteggiamento del presidente Adamo Guarino che per bocca di uno dei suoi vice Lello Ruggiero, ha voluto “punire” il giornale per gli articoli pubblicati nei giorni scorsi.

LA NOTA – «L’associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei è vicina a cronacaflegrea.it e al direttore il collega Gennaro del Giudice, per il rifiuto di accreditare i giornalisti di Cronacaflegrea.it alla partita Puteolana – Lavello, perché al Presidente della squadra non stati graditi gli articoli scritti dal giornale online sugli stipendi non pagati e sullo scarso rendimento della squadra che gareggia in serie D. Questo è un atteggiamento gravissimo che colpisce il diritto di cronaca e il diritto dei tifosi di essere informati correttamente.»