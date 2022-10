QUARTO – Cambia la viabilità a Quarto in occasione della commemorazione dei defunti. Fino a mercoledì 2 novembre, infatti, è stato istituito il divieto di sosta – su entrambi i lati – nel tratto di strada di via Dante Alighieri, tra l’intersezione di via Guerra fino a quella con via Coppi. In tali giornate è consentito ai veicoli a servizio delle persone invalide di parcheggiare nell’area di sosta posta tra i cancelli di ingresso de cimitero. L’ordinanza, firmata dal comandante della polizia locale, il maggiore Perrotta, nasce per regolare la circolazione stradale in giornate in cui vi è un notevole incremento di auto su tutta la rete viaria.