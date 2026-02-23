A Pozzuoli lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite all’I.C. 4 Pergolesi

POZZUOLI – Grande emozione la nostra comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo 4 Pergolesi di Pozzuoli che nella giornata di lunedì ha ospitato lo scrittore Maurizio de Giovanni che ha regalato agli studenti un’esperienza autentica, intensa e profondamente coinvolgente.

Con entusiasmo contagioso e grande generosità, l’autore ha dialogato con i ragazzi rispondendo alle loro domande, raccontando come nascono le sue storie e condividendo il valore dell’immaginazione come forza creativa capace di trasformare le idee in mondi. Si è soffermato con passione sull’importanza della lettura, descrivendola come uno strumento fondamentale per crescere, comprendere il mondo e dare voce ai propri sogni. “Non una semplice conferenza, ma un vero scambio di emozioni che ha acceso nei nostri studenti ancora più amore per i libri e per il potere infinito delle storie. – ha commentato la dirigente scolastica Francesca Coletta – Un ringraziamento speciale allo scrittore da parte della Dirigente e di tutti i docenti per la disponibilità, la sensibilità e l’entusiasmo con cui ha saputo ispirare la nostra comunità scolastica”