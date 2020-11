POZZUOLI – In considerazione del quadro epidemiologico rilevato sul territorio e del numero dei positivi al covid-19 che continua a crescere, i sindaci di Pozzuoli e Monte di Procida hanno disposto che, a far data da oggi e fino al 29 novembre, nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie, oltre che nelle prime classi delle scuole medie, resta sospesa la didattica in presenza, tranne che per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dei dirigenti scolastici.