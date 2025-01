A Pozzuoli arrivano le stelle internazionali del nuoto

POZZUOLI – Tutto pronto per il 3° Trofeo “Città di Pozzuoli” organizzato dalla Napoli Nuoto, con il patrocinio della Fin e del comune di Pozzuoli, in programma dal 7 al 9 febbraio prossimi nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Una tre giorni di gare che vedrà ben 885 atleti iscritti, divisi in 50 società, provenienti da Umbria, Sicilia, Puglia, Molise, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo. Un evento che ha capitalizzato nei Campi Flegrei, in un periodo di bassa stagione, oltre 300 prenotazioni alberghiere. «Il nostro obiettivo è quello di dare continuità ad una kermesse che sta trovando sempre più grande riscontro in ambito nazionale – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Ma soprattutto di abbinare il connubio tra il nuoto e il turismo, per far conoscere la zona flegrea con le sue bellezze archeologiche, paesaggistiche e naturali. Siamo molto soddisfatti del riscontro che abbiamo avuto e delle iscrizioni che promettono una tre giorni di grande sport nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello».

I PARTECIPANTI – Tra i nomi più importanti che gareggeranno ci saranno la beniamina di casa Viola Scotto di Carlo, pluricampionessa italiana nei 50 farfalla che ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi. Alessia Polieri, atleta con 20 titoli italiani vinti in carriera, pluri-medagliata ai campionati Europei in vasca corta nel 2010-2012 e 2015. Roberta Piano Del Balzo, campionessa italiana nei 200 farfalla nel 2020. Simone Stefanì, finalista nei 100 farfalla agli ultimi campionati mondiali in vasca corta, nonché bronzo nella 4×100 mista e campione italiano nei 100 farfalla. Noemi Cesarano, campionessa italiana negli 800 stile libero nel 2023 che ha partecipato agli Europei del 2022 a Roma. Antonietta Cesarano, che è salita sul podio nella 4×200 stile libero mista ai campionati europei di Roma tre anni fa. Marina Cacciapuoti, medagliata nei 100 stile libero agli Europei e Mondiali juniores. Chiara Della Corte, semifinalista agli ultimi Mondiali in vasca corta a Budapest e campionessa italiana nei 100 e 200 misti. «Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una tre giorni di grande nuoto – conclude Ricchi -. Nella più importante struttura sportiva dei Campi Flegrei, come il Pala Trincone di Monterusciello, adeguato negli ultimi anni con impianti di ultimissima generazione di energia sostenibile».