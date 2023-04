A Pozzuoli apre la “Casa del Popolo”: oggi il taglio del nastro

POZZUOLI – A Pozzuoli apre la Casa del Popolo, uno spazio di aggregazione sociale, culturale e di partecipazione politica. Oggi alle 17:30 ci sarà l’inaugurazione. La Casa del Popolo nasce per iniziativa dei e delle giovani attiviste di “Potere al Popolo! spinte dalla necessità di essere parte attiva all’interno della comunità, per incidere nel processo di trasformazione delle nostre vite e del nostro territorio. «Vogliamo combattere l’individualismo che imperversa nella società e per farlo dobbiamo attivare meccanismi di socialità e solidarietà svincolati dalle logiche del profitto: la Casa del Popolo è un luogo in cui incontrarsi per costruire insieme un’alternativa dal basso, per creare una comunità di cui abbiamo estremamente bisogno», scrivono in una nota.

L’INAUGURAZIONE – Lo spazio apre a via Oberdan 16. «Lì daremo vita alle nostre iniziative culturali e sociali, oltre che politiche. Tra le varie attività attualmente in costruzione c’è l’aula studio, il doposcuola e lo sportello legale contro il lavoro nero per dare continuità alla battaglia contro questa piaga che affligge la nostra città. Tutte attività gratuite. A dispetto di affaristi e politicanti, per difendersi da un sistema che non fa mai l’interesse del popolo ma sempre quello di piccole minoranze abbienti, la Casa del Popolo si propone come spazio in grado di offrire risposte ai problemi concreti delle persone e come luogo di aggregazione in cui riaccendere il dibattito su ciò che accade in città, in Italia, nel mondo», rendono noto gli attivisti di Potere al Popolo.