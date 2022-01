POZZUOLI – Quattrocentoventidue casi di Covid-19 in un solo giorno a Pozzuoli. E’ il dato che arriva dall’ultimo sconcertante bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Si tratta del 22,9% dei tamponi analizzati, che nelle ultime 24 ore sono stati 1.840. Non si registrano nuovi guariti. Numeri allarmanti che portano a 3.157 il totale delle persone che attualmente in città risultano positive al covid e alle sue varianti. Dall’inizio della pandemia sono 10.784 i casi di registrati a Pozzuoli, mentre sono 111 le persone che hanno perso la vita.