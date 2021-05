POZZUOLI – «Ripartiamo più forti di prima!» E’ anche il motto di “Pizza City”, pizzeria che sorge in via Severini a Monterusciello. Pizze di ogni tipo e della migliore tradizione napoletana realizzate con prodotti di prima qualità e lavorate dalle mani del maestro pizzaiolo Fabio Maddaluno, uno dei membri dell’associazione gruppo “La piccola Napoli” e istruttore, insieme al maestro Gaetano Carponi, nei corsi di formazione per pizzaioli. Pizza City offre ai propri clienti pizza napoletana e contemporanea. Per contatti: 3396138689.

1 di 5