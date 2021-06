POZZUOLI – Acli Dicearchia Pozzuoli e l’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute hanno organizzato l’ottava edizione del Premio Dicearchia, con il Patrocinio morale

del Comune di Pozzuoli, in memoria di Lia Di Francia. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 11 giugno 2021, alle ore 18.00, presso la sala convegni di Palazzo Migliaresi del Rione Terra. Il Premio, un’opera di Antonio Isabettini, sarà consegnato all’attrice Cristina

Donadio, per la sua speciale sensibilità e cultura del campo; per il suo efficace

impegno nell’informazione, prevenzione e ricerca sul cancro; per aver conseguito

meritati successi in teatro, cinema e fiction Tv, interpretando ruoli su temi di grande

attualità. La Donadia è stata tra le figure protagoniste di Gomorra, fiction televisiva nella quale ha interpretato il personaggio di Scianel.

L’EVENTO – I lavori saranno moderati dal sociologo Sergio Mantile. Interverranno: il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ed il professor Antonio Giordano in collegamento da Filadelfia (Usa). Sono stati invitati gli avvocati Giuliana Quattromini e Giovanni Siniscalchi,

nonché il dottor Rino Cerino, per eventuali iniziative a seguito dei risultati del

progetto SPES.