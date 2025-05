10eLotto: vinti 22.500 euro a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – 10eLotto: doppietta da 42.500 euro in Campania. La fortunata bacia la Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, l’ultimo concorso di giovedì 15 maggio regala alla regione 42.500 con i premi più alti. Centrati 22.500 euro a Monte di Procida, in provincia di Napoli, con un “6” Oro realizzato in un punto vendita di Corso Giuseppe Garibaldi. A questi si aggiungono 20mila euro a Castelcivita, in provincia di Salerno, con un “8” Doppio Oro presso un esercizio della Strada Provinciale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,5 miliardi da inizio anno.