BACOLI – Mercoledì prenderà il via l’assistenza specialistica nelle scuole di Bacoli per i bambini con diagnosi funzionali complesse. Dopo aver attivato le Uvi (Unità di valutazione integrata), sarà garantita sia l’assistenza socio-sanitaria che quella socio-educativa. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione: «Un servizio che, come Comune in dissesto, e per i debiti maturati in passato, non potevamo assicurare. Ma, con impegno, ci stiamo riuscendo: a favore degli alunni che ne hanno bisogno e delle loro famiglie».