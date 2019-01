POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo su tutto il territorio regionale a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani.

Si rileva, infatti, un abbassamento delle temperature che soprattutto sulle zone interne porterà nevicate generalmente a quote superiori ai 400 metri con gelate persistenti. Sull’intero territorio regionale insisteranno “venti localmente forti settentrionali con raffiche” con conseguente mare agitato lungo le coste esposte e al largo. La Protezione civile ricorda che la colonna relativa al livello di allerta dell’avviso destinato agli enti pubblici è verde poiché si riferisce alla sola criticità idrogeologica da temporali. Per l’allerta vento, neve e gelo, non è previsto il codice colore. Si raccomanda pertanto di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e di monitorare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare.