VARCATURO – Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas per garantire ai consumatori la salubrità degli alimenti portati a tavola. Nelle ultime giornate le verifiche stanno riguardando in particolare la produzione dolciaria dato l’arrivo delle festività pasquali. A Varcaturo i militari hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-pasticceria a conclusione della quale hanno sequestrato amministrativamente 150 chili circa di prodotti dolciari e da forno pronti per la vendita e somministrazione. Il sequestro è scattato perché sono risultate violate le norme in materia di tracciabilità, rintracciabilità alimentare.

La notizia si riferisce a una normale attività di controllo svolta dai carabinieri del Nas sul territorio di Napoli e provincia. Trattandosi di semplici provvedimenti amministrativi i carabinieri del Nas non forniscono indicazioni che possano rendere riconoscibile l’attività commerciale/ricettiva che si è resa protagonista della violazione.