VARCATURO – Martedì notte due uomini hanno preso d’assalto la caffetteria “Barcode” su via Ripuaria, portando via 380 euro dell’incasso, gli smartphone del titolare e di due clienti e la collanina d’oro di uno di loro. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, Pasquale Conte, 31enne e Armando Di Biase, 33enne, entrambi di Giugliano, sono entrati nel bar con i volti coperti da passamontagna, armati di pistola e cacciavite ed hanno rapinato i tre sfortunati per poi allontanarsi a bordo di una utilitaria grigia con un faro rotto. I carabinieri della stazione di Varcaturo sono arrivati sul posto dopo pochi minuti e si sono subito messi alla ricerca dei due rapinatori sulla base delle descrizioni raccolte, del particolare del faro rotto e del segnale che inviava il sistema di geolocalizzazione dell’autovettura su cui i due erano fuggiti. L’auto è risultato per altro intestata a Pasquale Conte.

IN CELLA – I militari hanno localizzato i due nel comune di Mugnano e li hanno fermati mentre consegnavano del denaro a un uomo. Conte e Di Biase sono stati bloccati e perquisiti. Il primo aveva addosso 240 euro, verosimilmente parte del provento della rapina; a casa invece nascondeva una pistola scenica di metallo privata del tappo rosso e con 5 colpi a salve nel caricatore ed i vestiti indossati poco prima durante la rapina (un pantalone di tuta, 2 felpe nere e 2 paia di scarpe sportive). I militari hanno controllato anche all’interno della loro auto riuscendo a recuperare uno degli smartphone rapinati poco prima e un cacciavite giallo e nero. L’utilitaria è stata posta sotto sequestro. Gli arrestati sono stati condotti in carcere.