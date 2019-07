POZZUOLI – Uno dei simboli della Pozzuoli industriale è in fase di demolizione. Si tratta della grossa torre che sorge all’interno della ex Pirelli, oggi Prismyan. Da questa mattina operai e gru sono in azione per smantellare l’enorme struttura che per decenni ha sovrastato Arco Felice e la costa flegrea, dove Sofer e Pirelli hanno per decenni dato lavoro a migliaia di persone. Le foto che seguono sono state realizzate in anteprima dal fotografo puteolano Enzo Buono che ha ripreso da diverso angolazioni i lavori di demolizione di uno dei simboli della Pozzuoli che fu!

