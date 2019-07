POZZUOLI – In occasione delle gare da tennis da tavolo, che si svolgeranno da domani fino al 14 luglio presso l’impianto sportivo “Palatrincone” di Monterusciello, il sindaco Enzo Figliolia ha firmato un’ordinanza in materia di sicurezza pubblica. Vietati, infatti, vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine, plastica rigida di qualsiasi forma e dimensione nel complesso di via Miccoli, sfondo del XXX Summer Universiadi 2019.

L’ORDINANZA – Il provvedimento, che vede in calce la firma del primo cittadino di Pozzuoli, sarà valido sino a domenica 14 luglio, data in cui avranno termine le gare. Disposti intanto l’esclusiva commercializzazione e utilizzo di contenitori di plastica leggera ecocompatibile o di carta. Previste sanzioni salate per i trasgressori.