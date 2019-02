BACOLI – Manifestazioni culturali e artistiche per festeggiare il centenario dell’autonomia amministrativa del Comune di Bacoli. La città flegrea ha anche una lunga e significativa tradizione bandistica, che da sempre ha avuto una grande influenza sulla formazione musicale, sociale e culturale dei giovani del territorio. Per celebrare tale tradizione, il Settore Cultura dell’Ente, in collaborazione con l’associazione musicale “La vanvitelliana” e l’Istituto comprensivo Plinio il Vecchio, ha organizzato un concerto bandistico. L’iniziativa è stata messa in agenda per martedì prossimo alle 17,30 presso la scuola Gramsci.