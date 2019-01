BACOLI – Un albero in ricordo di Luigi Della Ragione, 19enne di Bacoli, deceduto a seguito di un incidente stradale. La tragedia si consumò nel mese di ottobre del 2017. L’iniziativa di domani è stata promossa dall’associazione “Un sogno per il Benin Onlus”, guidata dal presidente Giuseppe Palladino. La pianta sarà installata nell’aiuola situata all’ingresso della villa comunale di Bacoli. La cerimonia sarà celebrata da padre Carmine Guida della chiesa di Sant’Anna, Gesù e Maia. L’appuntamento è per domani mattina alle 10 in villa comunale.