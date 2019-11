POZZUOLI – Un muro è crollato in via Reginelle, nel quartiere di Monterusciello. La struttura, composta da blocchi in cemento, ha sotto le forti raffiche di vento che da oggi stanno flagellando l’intera area flegrea. In strada sono finiti detriti e sostegni in legno che servivano a rafforzare il muro perimetrale. L’episodio è avvenuto lungo un’angusta stradina che collega il quartiere a un centro sportivo della zona. Nel crollo è rimasta coinvolta un’auto che in quel momento passava lungo la strada: paura per l’automobilista che non ha riportato conseguenze. (seguiranno aggiornamenti)