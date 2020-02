LICOLA – E’ in corso in questi minuti una protesta da parte dei residenti di Licola mare senz’acqua da venerdì scorso. L’interruzione è arrivata a seguito di lavori a una condotto idrica decisi dal comune di Giugliano. Esasperati i residenti, dopo richieste rimaste inascoltate, questo pomeriggio hanno inscenato un sit-in in via del Mare dove è stato bloccato il transito di tutti i mezzi, compresi i bus di linea. (seguiranno aggiornamenti)