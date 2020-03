POZZUOLI – L’Azienda idrica del Comune di Napoli ABC ha comunicato che l’intervento di riparazione della condotta in via Diocleziano a Bagnoli si sta protraendo più del previsto e che pertanto la ripresa della fornitura idrica avverrà non prima della mezzanotte di oggi. La sospensione riguarda tutta la parte bassa di Pozzuoli, e in particolare via Napoli e il centro storico, fino a via Fasano e via Annecchino all’altezza della stazione della Cumana di Arcofelice.