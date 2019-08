POZZUOLI – Un nuovo incendio è in corso in questi minuti nel quartiere di Monterusciello. La zona interessata è ancora una volta via De Curtis, dove l’aria è stata resa irrespirabile da una forte puzza di plastica bruciata che ha costretto i residenti a barricarsi in casa. Sul posto ci sono vigili del fuoco e carabinieri che stanno cercando di localizzare il rogo. La zona è la stessa colpita da ben 7 incendi nella giornata di sabato.

(Seguiranno aggiornamenti)