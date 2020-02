POZZUOLI – Momenti di paura nel Rione Artiaco di Pozzuoli dove pochi minuti fa a causa di un incendio all’interno di un’abitazione è stata evacuata un’intera palazzina. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. Non si registrano nè feriti nè vittime. I residenti sono stati invitati a lasciare le abitazioni e a raggiungere il cortile per motivi di sicurezza. Sono ancora da verificare le cause che hanno provocato l’incendio. (seguiranno aggiornamenti)