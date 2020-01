POZZUOLI – Paura e panico questa sera nel quartiere di Monterusciello dove in pochi minuti sono stati assaltati due bar. In azione -secondo quanto si apprende in questi concitati momenti- rapinatori armati di mitra a bordo di due auto. Nel mirino sono finiti il bar Coccinella in via Verga e il bar Jolly di via Pirandello. Nei giorni scorsi per ben due volte i rapinatori avevano preso di mira un altro bar del quartiere.

(seguiranno aggiornamenti)