POZZUOLI – Per limitare al massimo gli spostamenti e le occasioni di contagio da coronavirus, il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura fino a nuova ordinanza dei parcheggi Multipiano, Molo Caligoliano e Ittico all’Ingrosso (questi ultimi due a partire da domani). La polizia municipale sta inoltre provvedendo a delimitare con nastro e transenne il lungomare Pertini e le possibili aree di aggregazione come piazza a Mare, piazzetta Italo Balbo, la villetta comunale al Rione Toiano e i giardini di Lucrino. Si tratta di misure adottate sempre in un’ottica di prevenzione e a salvaguardia della salute della comunità.

CHIUSO IL CIMITERO – Con apposita ordinanza e in via cautelativa, inoltre, è stata disposta la chiusura del civico cimitero per i giorni di sabato, domenica e festivi fino al 3 aprile 2020. Il provvedimento è stato adottato in considerazione della situazione di eccezionalità che sta vivendo il nostro Paese per l’emergenza sanitaria da coronavirus e per evitare quindi che nei giorni indicati “vi siano forme di concentrazione di persone che sono idonee a diventare occasioni di pericolo per la salute dei cittadini”. Con apposita ordinanza e in via cautelativa, inoltre, è stata disposta la chiusura del civico cimitero per i giorni di sabato, domenica e festivi fino al 3 aprile 2020. Il provvedimento è stato adottato in considerazione della situazione di eccezionalità che sta vivendo il nostro Paese per l’emergenza sanitaria da coronavirus e per evitare quindi che nei giorni indicati “vi siano forme di concentrazione di persone che sono idonee a diventare occasioni di pericolo per la salute dei cittadini”.

LA RABBIA – “È assurdo quanto accade ancora sul nostro territorio. Nonostante i controlli e le sanzioni, ancora non si capisce che dobbiamo stare chiusi in casa – ha detto il sindaco Figliolia -. Non è una scelta, ma un dovere di tutti. Non è pensabile mettere per ogni cittadino un poliziotto. Ma lo capiamo che stiamo mettendo a rischio tutti? Lo capiamo che i casi di contagio aumentano perché siamo degli irresponsabili? Se riusciamo a fermare il contagio avremo poi tutto il tempo di riprendere la nostra vita in mano”. (Le foto sono state concesse a Cronaca Flegrea dal fotoreporter Enzo Buono)