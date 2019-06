MONTE DI PROCIDA – Torrefumo, croce e delizia per Monte di Procida. Da una parte un bene prezioso dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e dall’altra fonte di preoccupazioni e perplessità. «Come amministrazione abbiamo voluto affrontare questa problematica nella sua complessità. E’ difficile fare un’informativa completa ed esaustiva di una situazione intrinsicamente articolata e del delicato percorso di indagini e confronto istituzionale che abbiamo avviato già anni fa per venirne finalmente a capo. Agli esiti delle indagini effettuate dalla nostra amministrazione su indicazione della Regione Campania e dell’Arpa Campania vi anticipo che il prossimo venerdì 21 giugno ne discuteremo nel consiglio comunale, condividendo con la città e con i suoi massimi rappresentanti istituzionali riflessioni, dati e prospettive. Sarà anche l’occasione per confrontarci sulle richieste di consiglieri, cittadini ed associazioni», le parole del sindaco Giuseppe Pugliese che chiama a raccolta i montesi affinché possano partecipare alla riunione del civico consesso.