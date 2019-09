TAORMINA – Una serata ricca di eleganza e stile si è svolta presso la meravigliosa location del Teatro Antico di Taormina, all’insegna di una delle kermesse settembrine – rappresentazione di Guglielmina Iacono, con la produzione di Giuseppe Avveduto – più glamour del momento: The Look Of The Year Italia. È opportuno dire che tra le vincitrici, che calcheranno le passerelle della finale internazionale dell’omonimo concorso, c’è la bella flegrea diciannovenne dalle radici siciliane: Gaia Di Napoli Modica. Nonostante la giovane età, Gaia ha piena consapevolezza del mestiere di modella, sfilando con innata personalità e grinta da vendere. Non è un caso che vince il titolo di: The Look Of The Year Personality Italia, ed apre la sfilata di Sarli New Land – Carlo Alberto Terranova. La serata incantata è stata condotta da Jo Squillo, inoltre spiccano le coreografie di Joseana Platania e la scenografia di Fabio Gallo. Gli spettatori sono stati inebriati dalla maestosità delle creazioni di: Yezael di Angelo Cruciani, Paolo Errico, Enzo Merli con la collezione del principe Egon Von Furstenberg, Anton Giulio Grande, Sophia Nubes, Carlo Alberto Terranova – Sarli New Land.

IL SUCCESSO – Tra gli ospiti spiccava l’artigiano ceramista partenopeo: Antonio Marano – “luxury brand”. Il napoletano ha omaggiato gli stilisti e premiato i vincitori con gioielli glam, ispirati alla kermesse. In passerella hanno debuttato – con una capsula collection – le stiliste flegree: Anita Barone e Irene Capuano, con creazioni sartoriali curate a mano, e con gioielli del brand di Marano. Grande successo anche per la performance canora dell’artista Gennaro de Crescenzo, nipote del grande Eduardo, che ha stregato con un’atmosfera fiabesca il pubblico. Presenti alla manifestazione il fotografo Nicola La Spada, e altri partners fondamentali: Federazione AdAstra con il responsabile della comunicazione l’ingegnere Vincenzo de Pasquale e Fimmina, magazine edito da Rosa Maria Avveduto. Ulteriori ringraziamenti vanno a: Capriccio Babà, soprattutto nella persona di Raffaele Capparelli, per aver allietato i presenti con tre specialità gourmet; Gianluca Sinagra per la freschezza e bontà dei cannoli; Marco Cangemi per Antichi Vinai con degustazioni di vino bianco e rosso; la presidente di Rosa Bianca, Tina Bianco per il grande supporto; Mua di Valeria Orlando; HD Paolo Costarelli; U.s. The Look of The Year; Fabio Tracuzzi; Rosy Avveduto; mentre per Antonio Marano: U.s Chiara Scamardella e Ph Elia Giacobbe.

LE FOTO – Nelle foto mostrate nell’articolo sono presenti: Gaia Di Napoli Modica, la modella indossa i gioielli di Antonio Marano – “luxury brand” alla serata di gala; Antonio Marano e Chiara Scamardella; il cantante Gennaro de Crescenzo; Anita Barone e Irene Capuano, stiliste flegree; Raffaele Capparelli; Marinella Modica; Ciro Scamardella; Antonio Marano; Chiara Scamardella.